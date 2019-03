Gonzalo Higuain geeft er de brui aan bij Argentinië door te veel kritiek: “Dit zal allicht veel mensen gelukkig maken”

Gonzalo Higuain heeft donderdag in een interview aangekondigd niet meer te willen uitkomen voor de nationale ploeg van Argentinië. De 31-jarige aanvaller van Chelsea is de kritiek van zijn landgenoten beu. Higuain hield op het WK 2014 België uit de halve finales met de winning goal (1-0), maar werd in zijn eigen land vooral herinnerd aan enkele cruciale missers.

31 goals in 75 matchen. Dat is het fraaie palmares van Higuain bij Argentinië. Met de 1-0 tegen de Rode Duivels op het WK in Brazilië als belangrijkste doelpunt. Maar in Argentinië werd hij toch vooral aangesproken op zijn grote missers in de WK-finale tegen Duitsland en in de finales van de Copa America van 2015 en 2016.

Higuain houdt nu de eer aan zichzelf. Allicht ook omdat hij aanvoelde dat hij niet meer echt in de toekomstvisie van bondscoach Lionel Scaloni paste. “Mijn tijd bij de Selección is voorbij”, vertelde Higuaín aan FOX Sports Argentina. “Nu zal ik de ploeg van een afstand blijven volgen. Dat zal een hoop mensen vast heel gelukkig maken.”

“Ik heb met Scaloni gesproken en hem laten weten hoe ik erover denk. Dit is mijn besluit en ik denk dat het goed voor me is. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie. Bovendien zie ik dat ze eronder lijden als ik zo word bekritiseerd. Ik ben blij dat ik deze beslissing heb genomen.”

”Men herinnert zich voornamelijk de goals die ik niet gemaakt heb. Maar ze vergeten de doelpunten die ik wel scoorde. Ik ben er zeker van dat iedereen stond te juichen toen ik tegen België scoorde.”