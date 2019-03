Belgische familie sleept Boeing voor rechter wegens crash Ethiopian Airlines

De kinderen van een Rwandees slachtoffer van de crash met het Ethiopian Airlines-toestel slepen Boeing voor de rechter. Volgens Reuters meent de in België wonende familie van het slachtoffer Jackson Musoni dat de vliegtuigbouwer verantwoordelijk is voor de ramp met de 737 MAX 8.

Bij de crash van het toestel op 10 maart vielen 157 doden. Daarna ontstond grote twijfel over de betrouwbaarheid ervan omdat het om het tweede grote ongeluk met dat type ging in amper een paar maanden tijd. In oktober stortte namelijk een 737 MAX 8 van Lion Air neer in Indonesië. Daar werd gewezen naar softwareproblemen met de automatische piloot waardoor het toestel automatisch naar beneden vliegt. Mogelijk speelde hetzelfde euvel bij de crash met het toestel van Ethiopian Airlines. De familie van het slachtoffer meent dat Boeing had moeten waarschuwen voor dat probleem. De drie minderjarige kinderen van Musoni die in België wonen, dienen nu klacht in tegen de vliegtuigbouwer. Ze houden het bedrijf verantwoordelijk voor de ramp. De zaak is aangespannen bij een federale rechtbank in de Amerikaanse stad Chicago en is de eerste waarmee Boeing te maken krijgt na de crash.