Matchpack Standard - Antwerp: alles wat u moet weten over de opener van Play-off 1

Play-off 1 wordt vrijdagavond afgetrapt met Standard - Antwerp. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Standard Standard Antwerp Antwerp Ochoa: Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis: Bokadi, Cimirot, Marin: Carcela, Lestienne, Emond

Bank:Gillet, Miangue, Cavanda, Goreux, Halilovic, Mpoku, Djenepo, Bastien, Balikwisha, Sa

Geblesseerden: Oulare

Geschorsten: geen

Onderlinge matchen in reguliere competitie (0-2 thuis, 1-1 uit)

Dit zegt onze clubwatcher: De voorbereiding van de Rouches werd grondig verstoord door de interlandperiode. Pas donderdag konden Marin, Djenepo en Cimirot voor het eerst met de groep trainen. Guillermo Ochoa keerde zelfs pas later op de dag terug en kon nog niet meetrainen. Michel Preud’homme gaf aan dat hij dus zal teruggrijpen naar de bekende formule, al kan het dat Standard met de punt naar achter gaat aantreden en Merveille Bokadi op de zes posteert om het fysieke geweld van Antwerp te counteren. (bfa).

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Lamkel Zé, Haroun; Baby, Refaelov, Bolingi; Mbokani

Bank: Teunckens, Batubinsika, Borges, Seck, Govea, Simao, Hairemans, Rodrigues, Owusu

Geblesseerden: Buta, Yatabaré

Geschorsten: geen

Onderlinge matchen in reguliere competitie (0-2 uit, 1-1 thuis)

Dit zegt onze clubwatcher: Antwerp hoopt in zijn allereerste Play-off 1-match om de zege op Standard uit de reguliere competitie te herhalen. Mbokani was toen de grote man met twee assists en is erop gebrand om opnieuw uit te blinken tegen zijn ex-club. Op rechtsback zit Bölöni met personeelsproblemen, maar Opare heeft hij gelukkig wel nog. U mag ook Lamkel Zé in de ploeg verwachten. Ondanks de klap die hij ploegmaat Van Damme twee weken geleden verkocht, kan Bölöni hem (en zijn kracht) goed gebruiken. De Kameroener zal zich wel eindelijk moeten beheersen, thuis tegen Standard kreeg hij nog een (meer dan terechte) rode kaart. De kans is ook groot dat Baby in de basis staat. Hij kreeg de laatste twee matchen al zijn kans en deed het ondanks de 0 op 6 aardig (dvd).