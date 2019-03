Colombiaanse politie onderschept 1,5 ton cocaïne die op weg was naar Antwerpen

De Colombiaanse politie heeft 1,5 ton cocaïne onderschept die op weg was naar België. De drugs zaten verstopt in ijzeren mallen die in schrootcontainers lagen. Eindbestemming: de haven van Antwerpen. De politie deed de vondst in Buenaventura. Er was nochtans moeite gedaan om hen te misleiden. De drugs zaten in 774 ijzeren mallen die bedekt waren met een loden plaat zodat een scanner ze niet zou detecteren. En er werd ook nog vet toegevoegd om speurhonden te misleiden. De marktwaarde van de vondst bedraagt 83 miljoen euro. Vorig jaar is in de Antwerpse haven in totaal 50,1 ton cocaïne onderschept. Naast Colombia wordt ook steeds meer coke ingevoerd vanuit Brazilië, Ecuador en Suriname.