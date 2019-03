“1,1 procent opslag? Daar blijft 2,79 euro van over. Dat is geen herverdeling, dat is onteigening”

Het loonakkoord van 1,1 procent dreigt een maat voor niks te worden voor de laagste lonen in ons land. “Onze schoonmaaksters zullen er 2,79 euro van overhouden”, zegt CEO Jo Mellemans van Het Poetsbureau. “De overige 90 procent gaat naar de staat. Dat is geen herverdeling, dat is onteigening.” Arbeidsexperts vragen de overheid om maatregelen.