Nederlandse politie ontdekt 404 cannabisplanten in verzorgingstehuis

De politie van het Nederlandse Nijmegen kreeg een wel zeer opmerkelijke tip binnen over een cannabisplantage. “Er kwam een rare melding over een kwekerij in een verzorgingstehuis”, postte de politie op Instagram met daarbij een foto van de buit. Want ze troffen er inderdaad een serviceflat aan met daarin liefst 404 planten. “Er was ook sprake van diefstal van stroom”, klinkt het nog. Er kon niemand aangehouden worden en de kwekerij is ontmanteld. Het bewuste appartement in het verzorgingshuis was waarschijnlijk onderverhuurd. In de andere flats wonen zorgbehoevenden en oudere mensen.