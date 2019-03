Deze geweldige solo van Messi verkozen tot mooiste Barça-doelpunt ooit

FC Barcelona organiseerde de voorbije honderd dagen een verkiezing voor het mooiste doelpunt uit de clubgeschiedenis. In die poll namen 64 goals het in 60 duels tegen elkaar op. Uiteindelijk werd er meer dan 500.000 keer gestemd. En de winnaar werd uiteraard… Lionel Messi.

Meer zelfs. De Argentijnse topschutter bezet in de populariteitspoll van FCB zelfs de eerste drie plaatsen. Straf toch voor een club die ook ooit wereldvoetballers als Cruyff, Maradona, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Koeman, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Neymar, Eto’o, Henry, Laudrup, Ibrahimovic, Suarez, Saviola, Larsson, Lineker, Figo, Neeskens, Kluivert, Hagi en Stoichkov in de rangen had.

Uiteindelijk kozen de fans van FC Barcelona voor de legendarische solo van Lionel Messi tegen Getafe uit 2007 als mooiste Barça-goal ooit. De dribbel van de toen pas 19-jarige Argentijn werd destijds vergeleken met de solo van landgenoot Diego Maradona op het WK 1986 in de kwartfinale tegen Engeland.