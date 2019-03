Alweer nieuw spoor in legendarische diefstal: “Rechtvaardige Rechters liggen op plek waar iedereen bij kan”

Gent -

Stadsgids Dirk Van Nieuwenhuyze (62) heeft een nieuwe theorie over de plaats waar het gestolen Lam Gods-paneel ligt. Door een analyse van de afpersingsbrieven van de vermeende dief is hij daarbij uitgekomen. Vooral de laatste, nooit verstuurde brief, die vol cryptische aanwijzingen zou staan. Volg even mee.