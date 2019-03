Gokzaak verjaard voor voetbalbond: Deschacht, Henkinet, Dierickx en Musona worden niet geschorst

De voetbalbond zal de gokkende spelers Olivier Deschacht, Laurent Henkinet, Tuur Dierckx en Knowledge Musona niet schorsen. Het bondsparket onderzocht die mogelijkheid, maar de zaak is verjaard en dus kunnen de spelers niet meer worden gesanctioneerd.

De algemene verjaringstermijn bij de voetbalbond staat op twee jaar, gerekend vanaf de dag volgend op de dag dat de feiten zich voordeden. “Dus is deze zaak verjaard”, laat Pierre Cornez, woordvoerder van de voetbalbond, weten. De feiten van deze zaak vonden plaats in 2013.

Op 14 februari werd de Olivier Deschacht (38) nog in beroep door de rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen veroordeeld tot het betalen van een boete van 24.000 euro. Ook in beroep achtte de rechtbank het toen bewezen dat Deschacht zélf weddenschappen heeft geplaatst op wedstrijden die hij rechtstreeks kon ­beïnvloeden.

Twee jaar geleden kregen ook Tuur Dierckx (toen Club Brugge, nu Waasland-Beveren), Laurent Henkinet (toen Waasland-Beveren, nu OHL) en Knowledge Musona (toen KV Oostende, nu door Anderlecht verhuurd aan Lokeren) al een boete van de Kansspelcommissie. Dierckx moest 6.000 euro ophoesten, Musona en Henkinet elk 3.000 euro. Hun boete was kleiner omdat ze niet op een nederlaag van de eigen club hadden gegokt, wat Deschacht volgens de rechtbank wel had gedaan.

Hoewel in artikel B1404 van het bondsreglement duidelijk staat dat het spelers “ten strengste verboden is, op straffe van sancties die kunnen gaan tot de schrapping opgelegd door de bevoegde bondsinstanties, deel te nemen aan weddenschappen, met als doel zich te verrijken, op de wedstrijden van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft” gaan die spelers toch vrijuit. Het bondsparket onderzocht de zaak en stelde vast dat de verjaringstermijn verstreken is. Zo houdt niets de 38-jarige Deschacht nog tegen om na dit seizoen te stoppen met profvoetbal.