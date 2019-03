Mechels bedrijf slaagt voor laatste test met reumapil

Mechelen - Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos heeft goeie testresultaten gepubliceerd voor de ontstekingsremmer filgotinib bij reumapatiënten. Het zou in de meeste gevallen iets beter werken dan Humira, wat momenteel het meest verkochte reumamiddel is.

De voorbije jaren deed Galapagos al tal van kleinere proeven. Maar nu zijn ze dus ook geslaagd in grootschalige patiëntenproeven waardoor ze een goedkeuring voor de verkoop kunnen aanvragen. Vanaf volgend jaar zou de pil in de Benelux op de markt kunnen zijn, in 2021 kan de rest van Europa aan de beurt zijn en het jaar daarna de rest van de wereld. Volgens analisten kan het middel liefst 3 à 5 miljard euro per jaar opbrengen. Reuma treft 1 op 100 mensen en is de grootste markt voor de farma-industrie. De middelen zijn jaarlijks goed voor zo’n 18 miljard euro. Het nieuws dat Galapagos de laatste stap zette, was dan ook direct te merken op de beurs. Donderdagavond steeg het aandeel met 9,8 procent.