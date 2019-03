Kapers geen partij voor commando’s

De tanker had woensdag 108 vluchtelingen uit hun gammele bootje gered voor de kust van Libië, waarna de kapitein hen naar dat land wou terugbrengen. Maar zodra de vluchtelingen dat in de gaten kregen, kwam een deel van hen in opstand en dwongen ze de bemanning om naar Europa te varen.

AP

Toen de tanker koers zette naar Malta en het Italiaanse eiland Lampedusa en de kapitein meermaals een boodschap uitstuurde “dat hij niet langer de controle had over het schip en dat hij en zijn crew bedreigd werden”, greep het Maltese leger in. Met verschillende boten en helikopters werden elitetroepen naar het schip gestuurd.

Vrouwen en kinderen

In geen tijd waren de kapers overmeesterd. De tanker werd vervolgens naar de haven van de Maltese hoofdstad Valletta gestuurd, waar de politie stond te wachten. Vijf mannen werden gearresteerd en geboeid weggeleid. De rest van de groep – onder wie negentien vrouwen en twaalf kinderen – werd met bussen naar opvangcentra gebracht. De nationaliteit van de migranten is niet bekend, maar volgens omstanders zagen ze er uitgeput uit en moesten verschillende kinderen gedragen worden door de politie. Wat er nu met hen zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

De Italiaanse vicepremier Salvini, van het radicaal-rechtse Lega Nord, was alvast tevreden met de actie van de Maltese elitetroepen. Een dag eerder had hij nog laten weten dat het “niet om migranten in nood ging, maar om piraten die Italië alleen door een telescoop te zien zullen krijgen”. Nu liet hij weten dat hij tevreden was met de interventie van Malta. “Wat hier is gebeurd, bewijst dat immigratie geleid wordt door criminelen.”

Operatie Sophia

Dinsdag besliste de Europese Unie nog dat de reddingsactie voor vluchtelingen en migranten voor de kust van Libië – Operatie Sophia – tijdelijk stopgezet wordt. De lidstaten raken het namelijk niet eens over een nieuw verdeelsysteem voor de opvarenden. Operatie Sophia zal tot nader order enkel nog mensensmokkelnetwerken via de lucht monitoren. Het was vooral Italië dat zich ertegen verzette dat de schepen nog langer zouden worden ingezet. Sinds de populistische regering in Rome aan de macht is, vaart het land een harde antimigratiekoers. Meermaals liet Italië schepen met geredde vluchtelingen en migranten blokkeren op de Middellandse Zee.

Sinds het begin van Operatie Sophia in 2015 zijn bijna 50.000 vluchtelingen en migranten naar Italië gebracht.