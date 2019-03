Onze liniecoaches stellen het ultieme Dream Team van Play-off 1 samen

Wie dit jaar kam­pioen wordt, daar waren onze linie­coaches het snel over eens. Of toch voor driekwart. Club Brugge dus. “Al worden het de spannendste play-offs ooit”, meent Jan Ceulemans. Maar gevraagd naar hun dream team, dat zorgde voor bijna twee uur gehakketak vanjewelste. Geert De Vlieger (47), Eric Van Meir (51), Eddy Snelders (59) en Jan Ceulemans (62): “Mannen, we schuiven te veel. Dat wordt ambras in ­onze kleedkamer.”