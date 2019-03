CLUBNIEUWS. Ook Ajax houdt Danjuma in de gaten, nieuwe naam in beeld als coach van Oostende

Vanavond starten de play-offs van de Jupiler Pro League met Standard - Antwerp. Wij zetten voor u het belangrijkste nieuws dat bij onze eersteklassers te rapen viel nog even op een rijtje.

CLUB BRUGGE. Ook Ajax houdt Danjuma in de gaten

Een nieuwe naam in het rijtje Europese (sub)toppers die Arnaut Danjuma van Club Brugge volgen: ook Ajax is gecharmeerd. De Nederlandse kwartfinalist in de Cham­pions League moet deze zomer wellicht op zoek naar een vervanger voor de gegeerde David Neres, die in de belangstelling staat van AC Milan. De Ajacieden wilden Danjuma eigenlijk vorig seizoen al halen bij NEC, maar de flankspeler had zijn woord toen al gegeven aan Club.

Concrete gesprekken met Club of de entourage van de speler waren er nog niet en Danjuma zou momenteel evenmin eerste keus zijn in Amsterdam, maar als de Nederlander na een langdurige blessure goeie play-offs speelt, kan er snel één en ander bewegen. Danjuma ligt nog tot 2022 onder contract in Brugge.

ANDERLECHT. Brondby wil Hjulmand

Nu Kasper Hjulmand is opgestapt bij Nordsjaelland wil Brondby de coach heel erg graag inlijven. Brondby, de nummer vier in Denemarken, zoekt een opvolger voor Alexander Zornige, maar Hjulmand houdt de boot af en wil niet tekenen. Hij rekent op een aanbieding uit het buitenland en weet dat hij intensief gevolgd wordt door Belgische topploegen, onder meer door Anderlecht.

Paars-wit ondernam de laatste weken wel geen stappen meer in dat dossier. Het focust nu op Play-off 1 en wil Fred Rutten de kans geven om zijn werk te doen in optimale omstandigheden. Pas daarna willen RSCA en de Nederlander communiceren over een eventuele verdere samenwerking. Als Anderlecht slechts vierde eindigt, zal dat bijvoorbeeld niet aan de orde zijn en de vraag is ook wat Rutten zelf wil. Hjulmand weet echter al wat de voorwaarden zijn van Anderlecht, want in januari had hij een persoonlijk akkoord met de club.

Kasper Hjulmand

WAASLAND-BEVEREN. Te weinig voor Roef

Waasland-Beveren moest voor 24 maart beslissen of het bij Anderlecht de aankoopoptie op Davy Roef (25) zou lichten. De Waaslanders waren bereid de prijs van 750.000 euro te betalen, maar het contractvoorstel dat ze aan de keeper deden, was te weinig. Roef stond al niet te springen om op de Freethiel te blijven nadat de club genoemd werd in de zaak-Propere Handen en dus kijkt hij nu uit naar een andere club. De kans dat hij terugkeert naar moederclub Anderlecht, waar hij nog één jaar contract heeft (tot 2020), is ook eerder klein. Hij verkiest te spelen bij een subtopper in binnen- of buitenland.

KV OOSTENDE. Ook Vandenbroeck in beeld

KV Oostende zal Play-off 2 ingaan met Hugo Broos als interim-coach. De kustploeg informeerde al bij enkele trainers om de vertrokken Gert Verheyen op te volgen. Zo was/is Glen De Boeck in beeld, maar voorlopig zitten KVO en De Boeck niet op dezelfde golflengte. Oostende moet zijn ploeg nog vernieuwen en het is niet simpel om een trainer sportieve en financiële garanties te geven.

Een andere optie is Sven Vandenbroeck (39). Die won samen met Broos de Afrika Cup met Kameroen en eind maart loopt zijn contract af als bondscoach van Zambia. Vandenbroeck zou de veldtrainer kunnen worden bij Oostende, met Broos als manager/technisch directeur naar Engels model.

KRC GENK. Bond verwijst jonge Fin door naar FIFA

De Belgische voetbalbond heeft de zaak rond de transfer van de 15-jarige Marius Könkköla naar RC Genk naar de wereldvoetbalbond FIFA doorverwezen. De jonge Fin tekende in december 2018 een contract voor de Limburgers, maar zal pas vanaf januari 2020 naar Limburg verhuizen. RC Genk zou gezondigd hebben tegen het FIFA-reglement voor minderjarigen. Jonge voetballers mogen bij een buitenlandse club vanaf hun vijftiende een contract tekenen, maar zich pas vanaf hun zestiende bij die club aansluiten en voor die club spelen. Daar is Genk in de fout gegaan. Er bestaan foto’s van Könkköla in actie bij oefenwedstrijden en toernooien van Genk.

Straffen door de FIFA kunnen gaan van een waarschuwing, berisping of boete tot in geval van ernstige vergrijpen een transferverbod of zelfs uitsluiting uit competitie.

KV KORTRIJK. Optie Kagelmacher gelicht

KV Kortrijk heeft de optie in het contract van Gary Kagelmacher (30) gelicht. De verdediger ligt nu vast tot de zomer van 2020.