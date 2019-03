Toerist glijdt uit terwijl hij foto’s neemt van Grand Canyon en valt in afgrond

De toeristen was foto’s aan het nemen aan Eagle Point in Grand Canyon West. Foto: Photo News

Een toerist uit Hongkong is donderdag om het leven gekomen terwijl hij foto’s aan het nemen was aan een uitkijkpunt over de Amerikaanse Grand Canyon. Hij gleed uit bij een afgrond en viel.

De vijftiger was foto’s aan het nemen aan de ‘Eagle Point overlook’ in het natuurpark toen hij uitgleed en in de zowat 1,2 kilometer diepe afgrond viel, vertelt David Leibowitz, woordvoerder van touroperator Grand Canyon West. De man bezocht het Grand Canyon West-gebied, waar zich ook de populaire glazen Skywalk bevindt, samen met een groep andere toeristen.

Er wordt verondersteld dat de man overleden is. Reddingswerkers proberen zijn lichaam te vinden en bergen.