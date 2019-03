Trump vraagt FBI-onderzoek naar zaak van acteur Jussie Smollett, die homofobe aanval in scène gezet zou hebben

Alle aanklachten tegen ‘Empire’-acteur Jussie Smollett werden eerder deze week geschrapt, nadat hij beschuldigd was van het in scène zetten van een homofobe en racistische aanval. De zaak lijkt echter nog een staartje te krijgen. Volgens Amerikaans president Donald Trump zal onder andere de FBI een nader onderzoek voeren, terwijl de stad Chicago eist dat Smollett alle kosten van het politieonderzoek, zo’n 130.000 dollar, terugbetaalt.

President Trump sprak donderdag zijn fans toe in Michigan en bracht daar onder gejuich van het publiek onder andere de zaak van Smollet ter sprake: “Wat denken jullie van Chicago? Hij zei dat hij aangevallen was door MAGA-land!” MAGA is de afkorting voor Trumps campagneslogan Make America Great Again.

Trump bracht de zaak ter spraken tijdens zijn campagnebijeenkomst in Michigan. Foto: AP

“Dit is misschien de enige keer dat ik het eens ben met de burgemeester van Chicago (een Democraat, nvdr.)”, aldus Trump. “Het is een vreselijke situatie, een schande niet alleen voor Chicago maar voor het hele land.”

Eerder op de dag tweette hij al: “De FBI en het ministerie van Justitie zullen de vreselijke zaak van Jussie Smollett in Chicago evalueren. Het is een schande voor onze natie!”

FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 maart 2019

Slachtoffer, dan dader, dan toch vrij

Acteur Jussie Smollet was eind januari naar de politie gestapt omdat hij naar eigen zeggen ’s nachts op straat aangevallen was door twee mannen die homofobe en racistische uitspraken riepen, verwezen naar Trump (“Dit is MAGA-land”), een chemische substantie over hem gooiden, hem sloegen en een strop rond zijn nek deden.

Talloze beroemdheden en Democraten spraken hun medeleven en steun voor hem uit. Eind februari werd Smollett echter aangeklaagd voor het in scène zetten van de aanval. Hij zou twee kennissen betaald hebben om hem te slaan, om zo sympathie te krijgen, zijn bekendheid op te krikken en zijn carrière vooruit te helpen.

Afgelopen dinsdag klasseerden de aanklagers de zaak tegen de acteur. Ze staan naar eigen zeggen nog steeds achter de aanklachten, maar vinden de werkstraf en de 10.000 dollar die Smollett had moeten betalen om vrij te komen voldoende, tot onbegrip en woede van de politiechef en de burgemeester van Chicago. Burgemeester Rahm Emanuel had het over een witwasoperatie die de stad voor gek zette.

Trump vraagt FBI-onderzoek

Al op de dag dat Smollett gearresteerd werd, had ook Trump zijn kwaadheid uitgesproken, zeker over de verwijzing naar zijn campagneslogan en de suggestie dat zijn supporters racistisch, homofoob en gewelddadig zouden zijn:

.@JussieSmollett - what about MAGA and the tens of millions of people you insulted with your racist and dangerous comments!? #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019

Nu de aanklagers hem vrijuit laten gaan, zouden de FBI en Justitie nagaan of dat wel gerechtvaardigd is en de zaak evalueren, op vraag van onder anderen Trump zelf. Smollett blijft erbij dat hij onschuldig is en zijn advocate zegt dat hij niet bezorgd is over het verdere onderzoek.

Intussen eist de stad Chicago via een brief wel dat de acteur binnen de zeven dagen ruim 130.000 dollar aan kosten voor de overuren van de politie terugbetaalt. “Als het bedrag niet tijdelijk betaald is, kan het gerechtelijke departement u vervolgen voor valse verklaringen aan de stad”, aldus de brief. Dat zou dan een boete van maximaal 1.000 dollar plus drie maal de kosten die de stad moest maken kunnen betekenen.

Smollett werd uit de twee recentste afleveringen van ‘Empire’ geknipt.