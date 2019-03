Facebook verstrengt regels voor politieke advertenties in aanloop naar Europese verkiezingen

Onder druk van de EU heeft Facebook de regels verstrengd voor politieke advertenties op het sociaal medium. Zo moet buitenlandse beïnvloeding vermeden worden bij de naderende Europese verkiezingen.

Nadat Rusland Facebook gebruikte om verdeeldheid te zaaien onder Amerikaanse kiezers en de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, zegt het platform dat het alles doet om zo’n scenario bij de Europese verkiezingen van 26 mei te voorkomen.

“Ik wil dat niemand eraan twijfelt dat dit een topprioriteit is voor het bedrijf”, zei Richard Allan, vicepresident voor globaal beleid bij Facebook.

Advertenties zullen alleen in een bepaald land getoond mogen worden als de adverteerders zich ook daar bevinden en geautoriseerd zijn. Alle politieke advertenties zullen een label krijgen met “voor betaald” en er zal informatie te zien zijn over wie de reclame kocht, voor hoeveel geld, en hoeveel mensen ze gezien hebben, ingedeeld in leeftijd, locatie en gender.

De advertenties zullen ook allemaal zeven jaar lang bewaard worden in een bibliotheek die publiek doorzocht kan worden.

Vanaf midden april zullen advertenties die niet aan de voorwaarden voldoen, gebannen worden. De regels, die nu onder andere al in de VS gelden, zullen tegen eind juni wereldwijd geïmplementeerd worden.

Facebook gaat ook samenwerken met onafhankelijke factcheckers om desinformatie tegen te gaan, en met een cybersecurity-team om onder meer valse profielen te ontmaskeren.

Druk vanuit EU

De Europese leiders voerden vorige week de druk op online platformen zoals Facebook op om actie te ondernemen, om “hogere standaarden op het vlak van verantwoordelijkheid en transparantie” te verzekeren.

“Het voorbije jaar is er een grote vooruitgang geweest in bewustzijn over het probleem”, klonk het op de Europese top. “Nu is het een centraal onderdeel van het Europese denken geworden om de kwetsbaarheden die onze democratische systemen mogelijk hebben, aan te pakken.”