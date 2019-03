Slachtoffers van terreur in Christchurch herdacht

Duizenden mensen hebben vrijdag de aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch herdacht. Het was muisstil terwijl de namen van de vijftig slachtoffers werden voorgelezen.

Verschillende internationale politici stonden de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, bij tijdens de herdenking in Hagley Park, naast de Al Noor-moskee waar op vrijdag 15 maart de meeste slachtoffers werden gemaakt.

Nadat de overledenen door de moslimgemeenschap geëerd werden, sprak Ardern: “Onze uitdaging is nu om het allerbeste van onszelf een dagelijkse realiteit te maken. Want we zijn niet immuun voor de virussen van haat of angst. Dat zijn we nooit geweest. Maar we kunnen wel de natie zijn die het geneesmiddel ontdekt. Dus aan iedereen van ons, als we van hier vertrekken: we hebben werk te doen.”

Volgens Ardern moet de wereld samen de vicieuze cirkel van extremisme stoppen. “Het antwoord daarop ligt in een simpel concept dat niet gebonden is door landsgrenzen, dat niet gebaseerd is op etniciteit, macht of zelfs regeringsvormen. Het antwoord ligt in onze menselijkheid.”

“Ik wil een hart vol liefde”

Farid Ahmed vroeg de aanwezigen om te werken aan vrede. Foto: AP

Farid Ahmed, die zijn vrouw Husna verloor, vertelde de menigte dat hij als gelovig man de schutter had vergeven, omdat hij “geen hart wou hebben dat kookt als een vulkaan”. “Ik wil een hart dat vol is van liefde en zorg en genade en dat gemakkelijk vergeeft, want dit hart wil niet dat nog meer levens verloren worden.”

Ahmed vroeg mensen om samen te werken aan vrede en om iedereen te gaan zien als deel van één familie. Hij verwees daarbij naar de bijnaam van Christchurch, ‘de tuinstad’: “Ik mag dan van één cultuur komen, jij van een andere, ik mag dan één geloof hebben, jij een ander, maar samen zijn we een mooie tuin.”

Cat Stevens, echte naam Yusuf Islam, zong tijdens de herdenking zijn nummer ‘Peace train’. De dienst werd in het hele land uitgezonden.

De politie was massaal aanwezig om de herdenking te beveiligen. Foto: AFP

Onder anderen de Australische premier Scott Morrison kwam steun bieden aan de Nieuw-Zeelandse premier, die een traditionele mantel van de Maori’s, de inheemse bevolking, droeg. Foto: AP

Foto: AFP

Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen lazen de namen van de slachtoffers voor. Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Cat Stevens bracht zijn nummer ‘Peace train’. Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

De burgemeester van Christchurch, Lianne Dalziel, sprak de menigte toe. Foto: REUTERS