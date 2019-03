Drie Belgen opgepakt bij grote drugsvangst op cruiseschip

Zestien passagiers van een cruiseschip, onder wie drie Belgen, zijn woensdag wegens drugssmokkel opgepakt in de haven van het Braziliaanse Santos. De zestien zouden liefst 300 kilo cocaïne bij zich hebben gehad, aldus lokale media.

Het gaat om acht mannen en acht vrouwen: tien Brazilianen, drie Fransen en drie Belgen, allemaal jonger dan dertig. Ze bevonden zich aan boord van de Costa Favolosa, een cruiseschip dat aangemeerd lag in de haven van Santos en binnen enkele dagen ook Europa (Canarische Eilanden, Spanje, Frankrijk en Italië) zou aandoen.

Het beveiligingspersoneel van het cruiseschip stootte op de drugs tijdens een elektronische inspectie van de bagage. Naast de cocaïne bevatte elk stuk bagage van de verdachten ook nog eens 1.000 dollar cash. Vermoedelijk gaat het om een “voorschot” die ze uitbetaald kregen voor het transport van de drugs.

Cruiseschepen zijn duidelijk in trek bij drugssmokkelaars. Eerder deze week werden ook op het Portugese eiland Madeira al twaalf verdachten gearresteerd voor gelijkaardige feiten. Vier van de verdachten bevonden zich aan boord van de MSC Opera, een schip dat vanuit de Caraïben was gekomen, de anderen waren kort ervoor op Madeira gearriveerd en waren van plan om vervolgens naar verschillende locaties in Europa te vliegen. In deze zaak werd 18 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs waren onder meer verstopt in zakken chips.