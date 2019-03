Schip aan de ketting in Antwerpse haven: “Het eten is rot en de kapitein is gevlucht”

Antwerpen -

Al meerdere dagen ligt in de Antwerpse haven de Basel Express aan de ketting. Meerdere problemen aan boord leidden tot inspecties, waarbij tientallen gebreken werden vastgesteld. De leefomstandigheden blijken ronduit lamentabel, met onder meer rottend voedsel aan boord. De kapitein van het schip is spoorloos verdwenen. "Dit is een extreem geval."