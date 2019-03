Gerucht: in Engeland zien ze Alderweireld toptransfer maken

In Engeland zien ze de Belgische verdediger Toby Alderweireld al een toptransfer maken. Volgens The Daily Mail denkt Juventus aan de Rode Duivel, mogelijk als versterking in de zomer. Dat de 30-jarige Alderweireld bij Tottenham een afkoopclausule heeft van amper 25 miljoen euro is daarbij een belangrijk argument.