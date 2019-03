Limburg lanceert uitzendkantoor voor technische profielen

cheQ is de naam van een gloednieuw uitzend- en selectiebureau dat elk technisch talent bij de gepaste werkgever brengt. “Met deze exclusieve focus op technische beroepen nemen we een unieke positie in op de arbeidsmarkt”, aldus Davy Jonckers, die samen met Peter Manet het nieuwe bedrijf heeft opgericht.

cheQ is een spinoff van Yontec, gespecialiseerd in projecten voor industriële onderhoudstechnici. De stap naar uitzendarbeid, werving en selectie van deze doelgroep, is dus niet zo groot. “Het matchen van een specifiek technisch talent aan de juiste job, vergt expertise”, zegt Janna Voeten, die het nieuwe bedrijf gaat leiden. “We willen nog een stap verder gaan en hebben de intentie om een langetermijnrelatie op te bouwen met onze kandidaten en de werkgevers. Dat is voor beide partijen een bijkomende garantie dat we het individuele aanbod en de concrete vraag begrijpen en optimaal invullen.”

Vijver

Verstand hebben van techniek is de enige vereiste om voor een opdracht bij cheQ in aanmerking te komen. “Inderdaad, van schoolverlaters tot hooggekwalificeerde mensen, van uitvoerders tot management: we willen voor allemaal de opstap zijn naar een toffe job. Onze eerste taak is nu de vijver van talent te laten vol lopen, zodat we altijd en overal onze sterke profielen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt kunnen bieden.”

