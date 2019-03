600 werknemers worden gelijktijdig gedrild over veilig werken in fabriek

Genk - Nitto Belgium, de Japanse producent van industriële kleefbanden en dichtingsschuimen, heeft afgelopen vrijdag een hele dag de fabriek in Genk stilgelegd. De reden was dat de 600 werknemers een hele dag lang collectief werden bijgeschoold over veiligheid op het werk.

Vrijdag 29 maart stond al maandenlang bij Nitto op de kalender als Dag van de Veiligheid. In diverse workshops rond onder meer brandveiligheid, eerste hulp bij ongevallen, gezondheid en veiligheid onderweg, werd het thema intensief uit de doeken gedaan door interne en externe experts terzake.

Algemeen directeur Stefan Maussen legt uit: “Nitto is een productiebedrijf dat in Genk meer dan 600 mensen tewerkstelt. Ieder van onze medewerkers heeft het recht om op het einde van de werkdag gezond en wel terug naar huis te keren. Onze slogan is daarom: ‘Wij zetten veiligheid op de eerste plaats’ en we menen dat. We zijn er zelfs van overtuigd dat we een ongevalvrije werkplek kunnen organiseren. Maar daarvoor moeten we eerst iedere werknemer overtuigen dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Onze Dag van de Veiligheid was daar een onderdeel van.”

