Vrouw bevalt van zoontje en maand later van een tweeling: “Een medisch mirakel”

Amper 26 dagen nadat ze was bevallen van een zoontje, klaagde een 20-jarige vrouw uit Bangladesh opnieuw over buikpijn. In het ziekenhuis deden de artsen een uitzonderlijke ontdekking: de vrouw had een tweede baarmoeder en stond op het punt te bevallen van een tweeling. “Een mirakel.”

De 20-jarige Arifa Sultana werd eind februari voor de eerste keer moeder toen ze het leven schonk aan een jongetje. Nog geen vier weken later beviel de vrouw opnieuw - via een noodkeizersnede - van een tweeling. Beide kindjes, een jongen en een meisje, kwamen gezond ter wereld.

De vrouw bleek twee baarmoeders te hebben, een zeldzaam fenomeen dat bekendstaat als ‘uterus didelphys’. Het zou voorkomen bij 1 op de 3.000 vrouwen, in sommige gevallen hebben de vrouwen ook twee vagina’s. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, verklaarde Sheila Poddar, de behandelende gynaecoloog na afloop.

De medische aandoening kwam niet eerder aan het licht omdat Sultana en haar echtgenoot erg arm zijn en nog nooit een echografie konden laten uitvoeren. Ook niet tijdens de eerste zwangerschap. “Ze had er geen enkel idee van”, aldus Poddar nog. “Ik ben gewoon gelukkig dat alles goed afgelopen is.”

Ook de jonge vrouw zelf was gelukkig met de onverwachte geboorte, al is ze wel bezorgd over de impact van drie kindjes op haar financiële situatie. Haar echtgenoot werkt als arbeider en verdient minder dan 6.000 taka (63,5 euro) per maand. “Het is een mirakel dat al mijn kindjes gezond zijn. Ik zal mijn uiterste best doen om ze gelukkig te maken”, aldus Sultana.