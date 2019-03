Waarom Eddy Merckx wél een straat naar zich genoemd krijgt en Nina Derwael niet

Sint-Pieters-Woluwe / Sint-Truiden - Wielerlegende Eddy Merckx kreeg donderdag met de nodige bombarie een plein naar zich vernoemd in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, waar hij opgroeide. Opvallend, want waren soortgelijke plannen met wereldkampioene gymnastiek Nina Derwael in Sint-Truiden onlangs niet ingetrokken omdat de wet het niet toeliet?

In november kondigde burgemeester Veerle Heeren nog aan dat gymnaste Nina Derwael een eigen straat zou krijgen in Sint-Truiden, naar aanleiding van haar gouden medaille op het WK turnen in Doha. In februari klonk het echter al dat van die plannen zou worden afgezien. De reden: een wet uit 1977 die bepaalt dat enkel overleden mensen straten naar zich genoemd kunnen krijgen (met een uitzondering voor leden van de koninklijke familie).

Hoe komt het dan dat wielerlegende Eddy Merckx donderdag wél een plein naar zich genoemd kreeg in Sint-Pieters-Woluwe, naar aanleiding van de start van de Ronde van Frankrijk in Brussel deze zomer? “De officiële straatnaam van het Goudvinkenplein (de naam van het plein in kwestie, nvdr.) verandert officieel eigenlijk niet”, verklaart Arnaud Despiegelaere, woordvoerder van de gemeente. “Enkel het parkje centraal op het plein werd voor deze gelegenheid omgedoopt tot Eddy Merckxplein. En het nieuwe naambordje komt onder het oude te hangen. Zo omzeilen we de regel een beetje. De mensen die daar wonen moeten dus niet van adres veranderen.”

Eddy Merckx hoeft niet te treuren: op het plein komt ook een standbeeld, met een oplijsting van zijn belangrijkste zeges, waaronder vijf eindzeges in de Ronde van Frankrijk. Er komt ook een grote foto van een jonge Merckx werkend in de kruidenierszaak die zijn ouders uitbaatten in Sint-Pieters-Woluwe.