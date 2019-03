Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Op de grens van Anderlecht en Molenbeek is vrijdagvoormiddag de nieuwe Gosseliebrug geïnstalleerd. Die voetgangersbrug moest vervangen worden omdat de vorige brug niet meer conform de Europese normen was en omdat de brug niet aangepast was voor fietsers en personen met beperkte mobiliteit. De brug kwam vrijdagochtend aan per schip en werd ook via het schip geïnstalleerd, wat een werk van vele uren was.