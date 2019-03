Bordeelhouder Dominique Alderweireld aangehouden voor sekshandel

Dominique Alderweireld, alias ‘Dodo la Saumure’, is vrijdag in Bergen aangehouden. Hij is in verdenking gesteld van sekshandel en aanzetten tot ontucht. Zijn advocaat bevestigde het nieuws.

In september 2014 kreeg Alderweireld van het Bergense hof van beroep al een celstraf van vijf jaar met uitstel voor de volledige periode voor identieke feiten. Het uitstel kan nu worden ingetrokken.

In 2015 stond Alderweireld ook terecht tijdens het proces tegen gewezen IMF-topman Dominique Strauss-Kahn (DSK) in Rijsel in verband met seksfeestjes. Toen werd hij, net als DSK zelf, vrijgesproken.