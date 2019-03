Brexit: enkel stemmen over echtscheidingsakkoord is geen probleem voor Europese Commissie

Een ratificatie van het echtscheidingsakkoord volstaat om een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 22 mei te verzekeren. Dat heeft de woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag bevestigd in de aanloop naar de cruciale stemming over het akkoord in het Britse parlement.

“Het onderhandelde terugtrekkingsakkoord is zowel noodzakelijk als voldoende om een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te garanderen”, zo bevestigde de zegsman op de dagelijkse briefing van de Commissie.

Premier Theresa May onderneemt rond 15.30 uur een derde en beslissende poging om een meerderheid in het Britse parlement achter het akkoord te scharen dat ze eind vorig jaar met de Europese leiders had gesloten. Voor het eerst stemmen de parlementsleden enkel over het echtscheidingsakkoord, en niet langer over de bijhorende politieke verklaring over de toekomstige relaties.

May heeft eerder deze week toegezegd dat ze ontslag zal nemen indien het akkoord alsnog het fiat van Westminster krijgt. Die belofte, en de vrees voor een lang uitstel of annulatie van de Brexit, heeft Boris Johnson en een aantal andere harde Brexiteers in haar conservatieve partij overtuigd om in te binden en akkoord te gaan met de tekst die ze zo fel bekritiseerd hebben.

Ierse grenskwestie

Dat betekent geenszins dat dat May haar schaapjes op het droge heeft. De Noord-Ierse unionisten van de DUP, die de regering gedoogsteun leveren, blijven zich verzetten tegen de oplossing die een harde grens met EU-lidstaat Ierland moet vermijden. De Ierse grenskwestie is hét struikelblok in het akkoord, dat voor een ordentelijke boedelscheiding en een overgangsperiode tot eind 2020 moet zorgen. Ook de socialistische oppositiepartij Labour weigert het licht op groen te zetten voor “een blinde Brexit”.

Als een meerderheid het echtscheidingsakkoord steunt, dan verlaten de Britten op 22 mei de Europese Unie. Wordt de deal een derde keer afgewezen, dan moet de Britse regering voor 12 april laten verstaan of het al dan niet wil deelnemen aan de Europese verkiezingen. In dat geval moeten de Europese leiders instemmen met een lang uitstel. Willen de Britten niet deelnemen, dan volgt op 12 april alsnog een harde Brexit zonder akkoord.