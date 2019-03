Leuven verbiedt nu ook “dagdisco” van faculteitskring Politika

Leuven - Het Leuvense stadsbestuur heeft na de door het Huis der Rechten (fakbar Rechtsfaculteit) geplande “dagdisco” ook die van de faculteitskring Politika verboden. Dat meldt het studentenblad Veto. Net als het Huis der Rechten eerder deze week is ook het bestuur van Politika niet te spreken over deze beslissing.

Burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) kondigde op 19 maart aan dat wegens de overlast op straat hij geen toelating meer zou geven voor “dagdisco’s” waarvan op voorhand kan ingeschat worden dat ze tot overlast leiden op het openbaar domein. Het betreft activiteiten van faculteitsbars of studentenclubs waarbij al vanaf ’s middag drank geschonken wordt en muziek wordt gedraaid. Ridouani verwees daarbij naar het toenemend aantal incidenten dat met dergelijke activiteiten gepaard gaan zoals geluidsoverlast, schermutselingen, wildplassen...

Het Huis der Rechten wees in haar protestbrief op de vele preventieve maatregelen die in overleg met de politie genomen worden en het feit dat er de laatste jaren zich geen noemenswaardige incidenten meer voordeden. Ook Wout De Beule, beheerder van Politika, vraagt zich in Veto af “welke overlast aanleiding gaf tot deze beslissing”. “Tijdens het gesprek dat we hierover hadden met het stadsbestuur kon men dit niet zeggen. Men zegt wel dat men geval per geval gaat bekijken, maar iedereen weet dat dagdisco’s verleden tijd zijn. Het is een verlies voor de studentencultuur in de stad”, aldus De Beule.