De 5 strafste voetbalacties van de week: de pijnlijke uitspraak van Pozuelo en onze favoriete Vranjes-zin

Een snedige tackle van Peter Vandenbempt op Romelu Lukaku en de voorzitter van Toronto die zich even niets aantrok van de Belgische voorgeschiedenis van Alejandro Pozuelo. De Belgische grenspolitie die Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes de toegang tot ons land ontzegde. De mooiste acties in het voetbal vinden vaak niet op maar naast het veld plaats, en daarom was het hoog tijd die er ook eens uit te lichten.

5. De proactieve voetbalbond

Olivier Deschacht is na tweeëneenhalf jaar procederen schuldig verklaard voor gokken. En al die tijd heeft de voetbalbond geduldig van aan de zijlijn moeten toekijken, bang om voor haar beurt te spreken. Maar nu is het tijd voor keiharde actie. Nu is het tijd om zelf te laten zien hoe serieus de voetbalbond deze materie neemt. Nu is het tijd voor een signaal, zeker na operatie Propere Handen. Nu… heeft het bondsparket vastgesteld dat de verjaringstermijn bij de voetbalbond twee jaar is, en de rechtsgang alleen al langer heeft aangesleept. Deschacht en collega-gokkers Henkinet, Dierckx en Musona gaan vrijuit. Van een signaal gesproken.

Foto: ISOSPORT

4. De impliciete steunbetuiging aan Axel Witsel

Marc Degryse en Jan Mulder beslisten Extra Time te verlaten en voetbalanalisten voor VTM te worden. Degryse en Mulder wonden zich nog niet zo heel lang geleden op omdat ze de beslissing van Axel Witsel om in China te gaan voetballen maar niet begrepen. China en VTM zijn niet helemaal hetzelfde, maar ik denk dat we wel mogen stellen dat er intussen al wat meer begrip is.

Foto: BELGAIMAGE

3. De tackle van Peter Vandenbempt

Peter Vandenbempt toont zich al langer één van de meest lucide voetbaljournalisten in België, maar dit opiniestuk over Romelu Lukaku is misschien wel het beste dat ik in lange tijd gelezen heb. Vandenbempt is kwaad, geeft hij toe, maar weet zijn emoties toch om te zetten in rationele inzichten die we nog nergens anders gelezen hebben. Leestip.

2. De voorstelling van Pozuelo

Gevraagd naar de sterktes van zijn nieuwe aanwinst Alejandro Pozuelo, antwoordde Toronto-voorzitter Bill Manning dat de Spanjaard, en ik citeer, “vertelde dat hij er staat als het team hem nodig heeft”.

Ik hoop maar dat de Limburgse oproerpolitie er ook staat als dit bericht tot bij de Genk-fans geraakt.

Foto: The Canadian Press

1. Het gelijk van de grenspolitie

Vranjes being Vranjes, anders kan je het bizarre verhaal van de Anderlecht-voetballer die opgesloten wordt in een asielcentrum niet uitleggen. “Betrokkene beweert voetballer van Anderlecht te zijn, maar kan hiervoor geen enkel bewijs voorleggen”, is veruit mijn favoriete zin in dit artikel en vat Vranjes’ passage in België perfect samen.