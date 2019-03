En plots landt er een hamburger uit de ruimte op het voetbalveld van een Engelse club...

Groot was de verbazing bij de Engelse amateurclub Colchester United toen ze een hamburger op hun voetbalveld vonden. Niet zomaar een hamburger, maar eentje uit de ruimte. Inderdaad u leest het goed: uit de ruimte.

De hamburger zat vast aan een mysterieuze doos, met een GoPro-camera aan. Colchester United deelde een foto van de burger omdat ze niet goed wisten wat er mee aan te vangen: want, wat doe je met een bevroren hamburger?”

But there was no card inside, so we didn't really know what to do. Honestly, what DO you do with a frozen burger?



Toen ging de telefoon en werd het mysterie opgehelderd: het was een project van Tom Stanniland, een Youtuber met 2,7 miljoen volgers.

“Ik stuurde een hamburger de ruimte in met behulp van een weerballon, maar toen die ontplofte was ik alle contact kwijt en dacht ik dat het mislukt was. We hadden echter een tracker in de doos gestoken en toen iemand de doos oppakte, werd die weer geactiveerd en ontdekte ik waar mijn hamburger was. Zo hebben we hem gevonden.”

Tuning into Twitter today and wondering why all this talk of a #SpaceBurger, then this will tell you all you need to know!



Waarom hij een hamburger in godsnaam de ruimte in stuurde? Gewoon, om eens een hamburger te kunnen eten die in de ruimte is geweest. Maar smaken deed het goedje echter niet meer...

Bekijk hier de beelden van de hamburger in de ruimte: