Anderlecht geeft stadionnaam niet zomaar weg

Lotto Park, Lotto Stadion, Lotto Dome, Lotto Center en Lotto Village. Het zijn vijf namen die plots naar voren worden geschoven als potentiële, toekomstige namen voor het Anderlecht-stadion. Het is geen geheim dat RSCA openstaat om een gesponsorde naam aan het Constant Vanden Stockstadion te geven, maar de club ontkent wel dat er in dat verband al een akkoord is met de Nationale Loterij.

“We zijn momenteel niet actief op zoek naar een sponsornaam voor ons stadion”, zegt commercieel directeur Jo Vanbiesbroeck. “Er zijn wel besprekingen bezig met verschillende partners om hun sponsorcontract bij Anderlecht uit te breiden. De Nationale Loterij is daar één van en we kijken momenteel wat de beste manieren zijn om die partnership in de verf te zetten. Hoe die sponsors hun naam het best naar buiten brengen. Dat kan via ledboarding, dat kan op onze digitale platformen, dat kan met spelersacties en eventueel ook door hun naam aan het stadion te geven. Maar daar is geen akkoord over. Onze partners moeten kijken wat voor hen optimaal is. Die stadionnaam is ook belangrijk in de clubgeschiedenis en we gaan die niet zomaar weggeven. Daar moet iets substantieels tegenover staan. Verschillende partners kunnen dat nog bekijken.”