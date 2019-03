AA Gent-trainer Jess Thorup verheugt zich op boeiende play-offs: “Iedereen kan van elk team winnen”

Hij gaf zijn team vorige week enkele dagen vrij en reisde zelf ook - voor het eerst sinds hij in Gentse loondienst is - nog eens naar Denemarken om tijd door te brengen met familie en vrienden: “En nu kunnen we met nieuwe energie er opnieuw tegen aan. Op de terugweg merkte ik dat nog lang niet voldaan ben en ik wil nog meer presteren. Dat wil ik ook overbrengen op het team: we moeten nu ook iets bereiken in Play-off 1”, heeft Jess Thorup zijn spelers ook meteen weer op scherp gezet.

Reken maar dat de Gentse coach zich niet tevreden zal stellen met een bijrol in Play-off 1. Maar anderzijds wil hij zijn selectie ook niet nodeloos opzadelen met torenhoge verwachtingen: “We moeten dit aangrijpen als een positieve stimulans. Iedereen denkt nu: AA Gent is iets moois aan het realiseren en er zit iets in het team dat gevaarlijk is voor ons allemaal. We komen van ver terug en hebben ons vertrouwen en een winnaarsmentaliteit over langere termijn opgebouwd.”

Enkele weken terug leken de Buffalo’s volgens heel wat analisten kansloos om Play-off 1 te bereiken maar ondertussen slaan zij een andere toon aan: “De analisten zijn blijkbaar van mening veranderd maar weet je: de groep is nog meer naar elkaar toe gegroeid omdat ze merkten dat enkel wij er nog in geloofden. Er groeit iets in dit team en dat zal niet stoppen”, aldus Thorup die geen wrok koestert tegenover die twijfelaars: “Natuurlijk kun je soms achteraf wel eens zeggen: zie je wel. Maar dat is mijn stijl niet. We willen gewoon goed voetbal brengen en resultaten boeken.”

Komende zondag wacht er AA Gent meteen een flinke opdracht. Op bezoek bij Club Brugge hoeven de Buffalo’s geen cadeaus te verwachten: “Club Brugge zal sterk zijn want ze weten dat het tijd is om hun beste niveau te halen. Zij zijn de kampioen en ze zullen op de afspraak zijn”, legt Thorup meteen de druk bij blauw-zwart. Anderzijds ziet hij geen enkel ‘kneusje’ in de zes teams die Play-off 1 bereikten: “Allen zullen stuk voor stuk op de afspraak zijn. Het worden zeven boeiende weken waarbij er heel kleine verschillen zullen zijn. Iedereen kan van elk team winnen.”

Toch toont de Deen zich heel nuchter: “Ons doel? Ik heb vandaag een gesprek gehad met de spelers. Ik heb geen specifiek doel vooropgesteld maar ik heb wel de verschillende mogelijke scenario’s belicht. En vooral herhaald dat we match per match moeten denken. We weten dat we lichtjes achterop liggen maar er vallen 30 punten te winnen, dus alles is mogelijk. Of we nu vierde of tweede worden, dat zien we wel op het einde van de rit”, grijnsde Thorup die nog een belangrijke boodschap in petto had voor zijn spelers: “We moeten vooral die beker nog even links laten liggen, daar focussen we pas op als de tijd rijp is.”