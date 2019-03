Anderlecht-coach Fred Rutten is blij met play-offs maar schuift één grote titelkandidaat naar voren: “Hoera voor het systeem”

Anderlecht leeft weer. Door de puntendeling in Play-off 1 staat het plots op zes punten van de eerste plaats en morgen trekt RSCA naar Genk. “Hoera voor het systeem”, zei trainer Fred Rutten op zijn persconferentie.

Na een snertseizoen lijkt Anderlecht plots weer te geloven in de titel, maar Rutten blijft toch voorzichtig. “Op basis van mijn objectieve waarnemingen schuif ik Club Brugge naar voor als kandidaat nummer één voor de titel”, aldus de Nederlander. “Genk was ook goed, maar ik kies voor Brugge op basis van hun prestaties. Wat Anderlecht betreft vind ik het soms wel grappig. Tot voor kort zeiden jullie allemaal dat het moeilijk zou worden om Play-off 1 te halen en nu we in Play-off 1 zitten is de beleving van iedereen dat we die play-offs zullen winnen. Dat is wel een mooi compliment over de evolutie die we maakten, maar het worden voor ons opnieuw tien finales. We bekijken het gewoon van week tot week.”

“Naar Genk om niet te verliezen”

Als Anderlecht morgen verliest in Genk mag het misschien alweer een kruis maken over zijn titelambities. “Maar we gaan daar niet heen met het idee om te verliezen. Ik vind niet dat we als underdog - omdat we vierde staan - minder stress of druk hebben. Wij zijn Anderlecht en we moeten altijd winnen.”

“Hoera, voor het systeem, want alles is weer open. Ik kijk echt uit naar die Play-offs. Al denk ik ook dat de wedstrijd in Genk niet allesbepalend zal zijn. Als we daar winnen zijn we nog geen kampioen en als we daar verliezen is het nog niet onmogelijk.”

Wat met zorgenkinderen Trebel en Dimata?

Vraag is of Rutten beroep zal kunnen doen op al zijn sterkhouders. Najar en Bornauw zijn weer fit en ook Trebel traint weer voluit. Alleen Bakkali en Dimata trainen nog apart. “Als ik Trebel nodig heb, dan kan ik hem inzetten. Hij doet weer mee met de groep en we speelden ook 11 tegen 11 en Adrien ondervond weinig weerslag van die inspanningen, maar hij heeft natuurlijk al even geen wedstrijden meer gespeeld.”

Landry Dimata is een ander paar mouwen. Het is erg moeilijk in te schatten of Anderlecht in deze Play-offs echt nog op de aanvaller zal kunnen rekenen. “Met alle respect, maar voor mij is Dimata nu nog niet belangrijk. Dat wordt hij pas als hij echt weer op de deur klopt en dat is nu nog niet het geval. In zijn hoofd is die blessure veel moeilijker te managen dan voor mij als coach. Dan gaat het weer even goed, dan kent hij een terugval. Vergeet niet dat die jongen nog maar 21 jaar is. Dat is niet simpel.”

Alle ogen gericht op Verschaeren

Alle ogen worden dan maar gericht op Yari Verschaeren. Al is hij nog maar 17 jaar en misschien is dat niet eerlijk. “Daar maak ik me geen zorgen over, hoor. Dat hoort bij het topvoetbal en als Yari een grote meneer wil worden dan moet hij daarmee leren omgaan. Dat proces zal soms met vallen en opstaan verlopen, maar ik denk niet dat hij zal beginnen te zweven. Fysiek kan hij het ook allemaal aan, zo hebben we de indruk. Dat komt natuurlijk ook door zijn manier van spelen. Hij is geen powerspeler die veel in duel gaat en daar al zijn energie in steekt. Yari is een stilist.”

Tot slot was er toch nog een vraagje over de toekomst van Rutten. Michael Verschueren zei onlangs dat hij minstens derde moest worden om te mogen blijven. “Ach, ik kan dat wel plaatsen. Ik heb veel ervaring en bekijk gewoon alles van match tot match. Al de rest glijdt van mij af.”