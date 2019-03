Genk-trainer Philippe Clement hoopvol voor start play-off 1: “Geen spanning, wel veel goesting in spelersgroep”

Philippe Clement maakte vrijdagmiddag zijn selectie voor de eerste (thuis)match in play-off 1 tegen Anderlecht (zaterdag 20.30u) bekend.

Tot zijn grote tevredenheid loopt de ziekenboeg helemaal leeg. Uronen trainde mee en zit in de brede wedstrijdkern van 22 spelers. Ndongala ondervindt nog lichte hinder van de enkel en legt voor de wedstrijd een laatste test af. Alleen derde doelman Vandevoordt (voorronde EK U17) is onbeschikbaar en wordt afgelost door Tobe Leysen. Borges, Fiolic en Screciu vallen uit de boot.

“Ik merk geen spanning, wel veel goesting in de spelersgroep”, is Clement hoopvol. “Ik zag veel scherpte en frisheid op training en dat is wat een trainer wil. Wij willen op het veld voor vuurwerk zorgen, dan kunnen de supporters ons met heel veel lawaai extra energie geven. Thuis moet het vijfmaal een feest worden. We gaan er vol voor, van match tot match. Van wat de rest doet, trekken we ons niets aan. We gaan ook geen kranten lezen. Want mijn spelers zijn niet zo slecht als zal geschreven worden na een nederlaag en ook niet zo goed als wordt verteld na een overwinning.”

Clement verwacht overigens geen open wedstrijd tegen Anderlecht. “Anderlecht speelt al weken met heel veel nadruk op een strikte organisatie. Ik verwacht dat ze ook hier de kat uit de boom zullen kijken, al schieten ze met een punt niets op. Zij moeten aan een inhaalrace beginnen.”

De 22-koppige kern: Vukovic, Jackers, Leysen, Maehle, Seigers, Dewaest, Aidoo, Lucumi, De Norre, Uronen, Wouters, Heynen, Berge, Malinovskyi, Piotrowski, Ito, Trossard, Paintsil, Ndongala, Samatta, Ingvartsen, Gano.