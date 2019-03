Ondanks stakingen boekt Thalys recordjaar

Brussel - Thalys heeft vorig jaar met een omzet van 527 miljoen euro en 7,5 miljoen passagiers een recordjaar geboekt, ondanks een omzetverlies van 12 miljoen euro door stakingen en demonstraties. Dat meldt het vervoersbedrijf vrijdag.

Vorig jaar groeide het verkeer bij Thalys met 5 procent, door “de hernieuwde aantrekkelijkheid van de verbinding Brussel-Parijs en het blijvend dynanisme van de route richting Nederland, maar ook door de inspanningen op de Duitse markt en de hervatting van de distributieovereenkomst tussen Thalys en Deutsche Bahn”, klinkt het.

De jaaromzet steeg met 3,6 procent, ten gevolge van de commerciële inspanningen op alle routes gedurende het hele jaar.

Izy, de lagekostentrein van Thalys tussen Brussel en Parijs, vervoerde vorig jaar 6,3 procent meer reizigers, wat geleid heeft tot een stijging van de inkomsten met 2 procent.

Thalys leed vorig jaar onder een lange stakingsperiode in Frankrijk in de eerste helft van het jaar en de demonstraties van de gele hesjes in het vierde kwartaal. “Gedurende de stakingsperiode zag Thalys zich bijvoorbeeld genoodzaakt om haar vervoersplan af te slanken, wat een omzetverlies van 10 miljoen euro tot gevolg had”, klinkt het. “Daarnaast leed Thalys een een extra omzetverlies van 2 miljoen euro als gevolg van de demonstraties. Opgeteld is dit het equivalent van 2,5 procent ongerealiseerde groei.”

Voor 2019 staan bij Thalys alle lichten op groen. “Met drie nieuwe bestemmingen - Roissy-Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée vanaf 31 maart en vervolgens Bordeaux elke zaterdag van deze zomer - en daarbovenop een vernieuwing van de vloot vanaf het najaar, zetten we in op nieuwe groei-impulsen om de ontwikkeling van de Europese mobiliteit te blijven stimuleren”, zegt CEO Bertrand Gosselin.