Chauffeurs De Lijn leggen werk neer na geval van agressie in Antwerpen

Antwerpen - In het busdepot van De Lijn in Merksem hebben de chauffeurs vrijdagmiddag het werk neergelegd. Het gaat om een spontane staking nadat een vrouwelijke collega het slachtoffer werd van agressie op de bus.

De 49-jarige vrouw werd vrijdag in de loop van de voormiddag aangevallen aan haar bus op lijn 670 toen ze gestopt was aan de halte aan het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. “De bestuurster had een reiziger aangesproken over het feit dat hij een aan het drinken was op de bus”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van vervoersmaatschappij De Lijn.

De onbekende man werd eerst verbaal agressief en begon vervolgens te duwen en trekken. Naast de bus zou hij de bestuurster uiteindelijk enkele trappen gegeven hebben waardoor ze ten val kwam en lichtgewond geraakte. “Het slachtoffer werd naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Haar aanvaller vluchtte weg. De politie heeft een goede beschrijving van de man en spoort hem op.

Voor de collega’s van de vrouw was het agressiegeval reden om het werk neer te leggen. “De chauffeurs hebben spontaan het werk neergelegd en zijn binnengereden”, zegt Peter Van Puyenbroeck van de socialistische vakbond ACOD. “Ook wie nu aan zijn of haar shift zou moeten beginnen wil niet vertrekken.” Ten noorden van Antwerpen is het busverkeer zwaar verstoord, er zouden slechts enkele chauffeurs aan het werk zijn. De stakende chauffeurs willen een reactie van hun werkgever. “In het verleden hebben we al vaker naar afgesloten stuurposten gevraagd. Die vraag herhalen we nu”, aldus Van Puyenbroeck. De Lijn laat weten dat het overleg met de chauffeurs opgestart wordt.

#Verstoring Lijn 640-650-670-720-730-770-780#Antwerpen

Omwille van een spontane vakbondsactie is er een verstoring op de dienstregeling#DeLijn — De Lijn (@delijn) 29 maart 2019