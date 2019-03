Zoon blijft in de cel voor cannabisplantage op ouderlijke boerderij in Zevekote

Brugge / Gistel - In de zaak van een cannabisplantage in Zevekote blijft de zoon van het gezin een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer vrijdagmiddag beslist. De plantage van 2.400 planten werd dinsdagochtend ontdekt na een stalbrand.

De brand brak rond 8 uur uit in een stal langs de Haelinckstraat in Zevekote, een deelgemeente van Gistel. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de expert bleek dat het vuur accidenteel was ontstaan.

Naar aanleiding van de brand werd in de stal een cannabisplantage van 2.400 planten opgerold. Die ontdekking kwam wellicht niet als een verrassing, want er was blijkbaar al een gerechtelijk onderzoek bezig. Rik D., Fientje J. en hun zoon Nico D. werden diezelfde ochtend gearresteerd. Na verhoor mochten de ouders beschikken, maar hun zoon werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de cannabisplantage.

De man beweert dat ze de loods gewoon verhuurden aan Nederlanders van Turkse origine. Naar eigen zeggen wisten de landbouwers echter niets af van de cannabisplantage. Binnenkort zal Nico D. wel opnieuw verhoord worden over de feiten. Zijn advocaat Joachim Vanspeybrouck vroeg vrijdag om zijn vrijlating onder voorwaarden, maar ving bot bij de raadkamer. De verdediging zal wellicht geen beroep aantekenen tegen die beslissing.