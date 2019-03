VIDEO. ‘Schepen van BMX-zaken’ toont hoe het (niet) moet

Kortrijk - Stoere mannen met stoppelbaard die zich aan waaghalzerij met een BMX wagen. Je vindt ze op de besneeuwde toppen in de Alpen op de piste of de après-skibar, 's zomers slenteren ze de stranden af met een surfboard onder de arm. In Kortrijk, daar vind je ze zelfs achter hun bureau in het stadhuis.

Volgende week zaterdag is er de officiële opening van de Kleine Appel, een BMX-dirttrack met middenin een parcours voor telegeleide autootjes. Schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (SP.A) wijdde het tijdelijke BMX-parcours nu al eens in. Of deed toch een poging tot.

Aan lef ontbrak het hem alvast niet, aan kunde des te meer. Toegegeven, weinig schepenen zien we op zo'n fietsje kruipen. Laat staan dat ze durven de helling af te rijden. Durf is het enige dat je daarvoor nodig hebt. Om daarna de volgende helling op te kunnen, daar is naast durf ook wat techniek voor nodig.

Waar Herrewyn na poging één nog rollebollend van de stoffige berg af stuiterde, verging het hem na een nieuwe al iets beter. Heelhuids bereikte hij de top. Zijn hart begaf het haast, maar het was de kick waard. En de schaafwonde aan de kuit evenzeer.

Of hij op 6 april weer op de fiets kruipt, valt te bezien. Hij zal alvast het goede voorbeeld krijgen van toppers als Pieter Possenier en Kenneth Tancré. Misschien eerst even wat tips vragen, schepen Herrewyn?