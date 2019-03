Mysterieuze ‘Temptation’-borden duiken op langs Vlaamse snelwegen, en daar is niet iedereen even blij mee

Heeft u ze ook al gezien aan de kant van de weg? Grote zwarte borden met daarop Je hebt kijken en je hebt kijken kijken. Een gevleugelde uitspraak van Haroon uit Temptation island 2016. Zijn slogan dient nu als teaser voor een nieuwe verkeerscampagne, maar daar is de Nederlandse hunk niet per se blij mee.

Temptation island 2016. Haroon Nazir stelt zijn vriendin Ayse Baskale gerust voor hij naar de verleidsters vertrekt: “Je hebt kijken en je hebt kijken kijken. Ik ga gewoon leuk kijken.” Het werd meteen dé uitspraak van die jaargang van het programma.

Daar maakte de Nederlander nadien gretig gebruik van. Zo opende hij een webshop met Kijken kijken-petjes en -T-shirts, en deponeerde hij zijn uitspraak als merk.

Kijken kijken naar de weg

Maar sinds begin deze week kijken (kijken) bestuurders op de Vlaamse snelwegen hun ogen uit. Plots staan er mysterieuze Temptation-borden met zijn slogan aan de kant van de weg, op liefst 315 verschillende plaatsen. Wat is daar de bedoeling van?

“Ze zijn een teaser voor de campagne voor de verkeersveiligheid van motorrijders”, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Zondagavond start de echte campagne.”

“Niet ingelicht”

Maar wat vindt Haroon daar eigenlijk van? Enerzijds is hij blij dat zijn slogan de veiligheid van de Vlaamse motorrijder verhoogt, aangezien hij zelf ook motorrijder is, anderzijds was hij vooraf toch graag ingelicht.

“Iedereen probeert mijn Temptation-uitspraak in te pikken”, zegt hij aan onze redactie. “De brillenproducent Pearl ook al. Ik heb toen even een advocaat in de arm genomen, maar al snel bleek dat het een zeer complexe zaak zou worden.”

Volgens Reinhard Dhondt, advocaat gespecialiseerd in auteursrecht, staat Haroon niet compleet machteloos. “Als Haroon die uitspraak als merk heeft gedeponeerd, dan moet iedereen daar voortaan afblijven”, klink het.

De Kijken kijken-campagne is uitgedacht door het bureau Bonka Circus. Merkstrateeg Peter Verbiest: “We zochten een trucje om de boodschap dat je als automobilist tweemaal moet kijken bij een manoeuvre met een motorrijder er in te hameren. Zo kwamen we uit bij Haroon. Wij hebben het vooraf wel goed uitgezocht: voor de regio waarin de campagne loopt, is er geen verbod op het gebruik van de Kijken kijken-uitspraak.”

Juridische stappen?

Haroon zegt alvast geen juridische stappen te zullen zetten. “Ayse - jawel, we zijn nog steeds samen - en ik werken nu tachtig uur per week. Er is geen tijd voor iets anders”, zegt hij.

Ook televisiezender VIJF reageert: “Dat Temptation island nu ook aanzet tot veilig rijden, is nieuw, maar ondersteunen we graag.”