Club-coach Ivan Leko is de enige die titelambities openlijk durft uitspreken: “Soms is dat een voordeel, soms een nadeel”

Verlegen zijn ze niet bij Club Brugge. Ivan Leko is de enige trainer in Play-off 1 die de titelambities voluit in de mond neemt. “Soms is dat een voordeel, soms een nadeel”, haalde de Kroaat zijn schouders op. “Iedereen heeft zijn mening. Sommigen vinden ons goed spelen en tippen ons als titelkandidaat, anderen vinden het dan weer arrogantie. Ik zeg altijd wat ik denk.”

“We zijn een hele goede ploeg en we kunnen winnen tegen iedereen”, aldus Leko. “De mogelijkheden om kampioen te worden zijn er. Tijdens onze topmatchen hebben we genoeg laten zien tot wat we in staat zijn. Dat het de eerste keer zou zijn in 40 jaar dat Club zichzelf opvolgt als kampioen? Dat zou fantastisch zijn. Ik geloof erin en we gaan de uitdaging aan.”

Stoere taal, maar het klassement blijft het klassement. En daar moet Club Brugge nog altijd vier punten goedmaken op leider Genk. “Cijfers liegen inderdaad niet. We staan ook maar één en twee punten voor op Standard en Anderlecht. Kortom: het worden spannende Play-offs en op papier is Genk favoriet. We willen ons mooiste voetbal uit de reguliere competitie terughalen. Iedereen zit er bij ons op te wachten en lijkt fris. Ik verwacht een sterk Club Brugge.”

Hopen op Poulain

Met Danjuma terug fit heeft Club terug een joker, achterin is de spoeling opnieuw dun. Omdat Poulain moet afhaken met een achillespeesblessure moet Leko kiezen tussen Amrabat, Decarli of een verrassing.

“We hopen dat Poulain snel terugkeert maar we moeten afwachten hoe ernstig zijn blessure is”, ging de Brugse coach verder. Op het feit dat de Fransman - einde contract op het einde van dit seizoen - momenteel ongelukkig zou zijn, wou Leko niet ingaan.

Wel gaf hij meer uitleg bij het huidige vormpeil van Danjuma. “Hij heeft opnieuw twee weken meegetraind. Vorige week was dat door de vele internationals vooral op de korte ruimte. Danjuma heeft vijf maanden niet gespeeld. Ik hoop dat hij het niveau snel kan oppikken, maar het is moeilijk om in te schatten wat hij meteen kan brengen tijdens Play-off 1. Maar deze fase van de competitie is er eentje speciaal voor grote persoonlijkheden en spelers.”

Aflopend contract

Ook de contractkwestie kwam even ter sprake. Mogelijk is Leko aan zijn laatste maanden bezig bij Club Brugge. Zijn contract loopt af en een deal over een nieuwe overeenkomst is er nog niet. Vorige zomer kreeg Leko een nieuwe aanbieding van het bestuur, maar die sloeg hij af.

“Het is een andere situatie om aan de Play-offs te beginnen, dat klopt. Maar ik ben mentaal sterk en wil mij vooral focussen op mijn taak als trainer. Na 19 mei (de laatste speeldag van Play-off 1, nvdr.) zien we dan wel wat er gebeurt. Na twee jaar hier heb ik niet het gevoel dat ik mij nog speciaal moet bewijzen.”