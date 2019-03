Brits Lagerhuis verwerpt Brexit-deal voor derde keer, premier May ontzet: “Wat wil dit parlement nog?”

Het Britse Lagerhuis heeft vrijdagmiddag een derde keer over het Brexit-voorstel van premier Theresa May gestemd... en die deal een derde keer verworpen. De kans op een harde Brexit op 12 april is nu toegenomen, de overige 27 lidstaten van de Unie houden een extra top op 10 april.

Het Verenigd Koninkrijk moest de EU normaal gezien vandaag verlaten, maar de Europese leiders gaven Theresa May uitstel zodat ze het bestaande akkoord met de Unie een derde keer ter stemming kon voorleggen in het Lagerhuis.

“Dit is de laatste kans om de Brexit waar te maken”, smeekte May in het debat voorafgaand aan de stemming nog. De Britse premier verdedigde haar reeds tweemaal eerder weggestemde akkoord met hand en tand. “Wie echt een deal wil, en zo een harde Brexit wil voorkomen, moet de deal goedkeuren. Het zorgt ervoor dat we niet moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen, alsook een lang uitstel van de Brexit. Dat zou de Brexit namelijk helemaal in gevaar brengen. Dit gaat over ons nationaal belang. Dit gaat over het land. Dit gaat niet over onze eigen belangen”, beëindigde May haar toespraak.

344 tegen 286

Dat pleidooi bleek niet voldoende: 344 parlementsleden stemden tegen de deal, aanzienlijk meer dan de 286 die wel voor stemden. Nog steeds een groot verschil van 58 stemmen, al wordt de kloof wel steeds kleiner. In januari verloor May de stemming in het Lagerhuis met 230 stemmen. Op 12 maart kreeg het voorstel 391 stemmen tegen en 242 voor, een verschil van 149 stemmen.

“Ik begin te voelen dat het proces nu wel erg op zijn limieten botst”, zei premier May in een reactie meteen na de bekendmaking van de resultaten. “De implicaties zijn ernstig. Want wat wil dit parlement nog? Eerst werd de door de regering onderhandelde deal tweemaal weggestemd, daarna werden alle mogelijke andere manieren om uit de EU te stappen afgewezen, en nu werd het door de regering onderhandelde akkoord opnieuw afgewezen.”

May herinnerde eraan dat het land in de huidige stand van zaken de Europese Unie op 12 april moet verlaten zonder afspraken of overgangsperiode. Elk alternatief vereist volgens de conservatieve premier zo goed als zeker dat de Britten op 23 mei moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Daarop strooide oppositieleider Jeremy Corbyn nog wat meer zout in de wonde, door er nog eens op te wijzen dat het nu inderdaad al de derde maal is dat het met Brussel onderhandelde akkoord werd weggestemd, en algemene verkiezingen te eisen.

Opnieuw zoeken naar alternatieven

Wat nu? Na het tellen van de stemmen zei May dat de bal nu weer in het kamp van het Lagerhuis ligt. Dat krijgt maandag de kans om zich nog eens uit te spreken over alternatieve opties om de Europese Unie te verlaten. De verwachting is dat enkele voorstellen die woensdag nog met een kleine marge werden weggestemd - zoals het organiseren van een tweede referendum - opnieuw zullen worden voorgelegd aan de parlementsleden.

Intussen zit ook Brussel niet stil: op 10 april wordt er een extra Europese top georganiseerd waar de staats- en regeringsleiders van de Unie zich het hoofd zullen breken over de situatie. “Gezien de verwerping van het terugtrekkingsakkoord in het House of Commons heb ik besloten om een Europese top te houden op 10 april”, zo tweette Europees president Donald Tusk meteen na de stemming.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 maart 2019

Als de situatie blijft zoals ze nu is, is dat slechts twee dagen voor het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU dondert.