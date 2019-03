Van staatssecretaris en haar zes maanden oude dochtertje tot speurders en zelfs een pastoor: 54 Belgen kregen vorig jaar extra bescherming na bedreigingen

Een kogel in de brievenbus, dreigtelefoontjes met “uw dagen zijn geteld” of “we weten niet of uw kinderen vanavond nog thuis komen” tot zelfs tips van informanten uit het milieu die vernomen hadden dat er een prijs werd gezet op het hoofd van een speurder of magistraat. Het crisiscentrum heeft vorig jaar 54 nieuwe dossiers geopend voor personen die ernstig bedreigd werden bij de uitoefening van hun beroep. Vooral politici, politiemensen en magistraten maar ook een pastoor kregen extra bescherming.

In ons land krijgen momenteel in totaal 141 personen op een of andere manier extra bescherming. 54 van hen sinds vorig jaar, wat een recordaantal nieuwe dossiers in een jaar tijd betekent. De anderen zijn mensen - vooral speurders en magistraten - die al langer in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld na bedreigingen uit het terrorisme- en drugsmilieu.

Geen lichte dreigingen

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om lichte dreigingen. Geen liefdesrivalen die dreigen met een pak slaag als de ene de vrouw van de andere niet met rust laat. De dossiers die wij behandelen, behelzen personen die ernstig bedreigd worden bij de uitoefening van hun beroep”, zegt het orgaan voor de dreigingsanalyse Ocad, dat elke dreiging onderzoekt.

Over concrete dossiers mogen ze bij het crisiscentrum uiteraard niet spreken. En zeker niet over de maatregelen die genomen worden.

Maar over verschillende dossiers werd het afgelopen jaar wel bericht in de media. Zo werden gewezen staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en haar dochtertje met de dood bedreigd. “Een kind van enkele maanden oud bedreigen, dat gaat wel heel ver. Maar het gebeurt dus”, klinkt het. Ook advocaat Sven Mary en zijn gezin kregen bedreigingen.

Onderzoeksrechters, magistraten en politiemensen worden het vaakst geviseerd en maken het gros uit van de dossiers. Naast politici natuurlijk. Theo Francken (N-VA), Bart De Wever (N-VA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) zijn ‘vaste klanten’.

Pastoor krijgt bescherming

Opvallend is dat vorig jaar zelfs een pastoor werd bedreigd. De Zeebrugse priester Fernand Maréchal kreeg doodsbedreigingen omdat hij transmigranten blijft verdedigen en helpen. “Uw dagen zijn geteld. U zult hier niet lang meer rondlopen”, klonk het.

Maréchal zegt ons dat hij niet bang is en zich niet laat intimideren. Maar hij werd wel extra in de gaten gehouden door de politie.

“Als wij op de hoogte worden gebracht van een dreiging tegen iemand, nemen we contact op met de inlichtingendiensten die het gevaar evalueren. Er wordt een risicoanalyse gemaakt en op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen er genomen worden. Dat kan gaan van de lokale politie die geregeld door de straat patrouilleert om te zien of alles in orde is tot het aanstellen van een contactpersoon bij de politie.“

“In erge gevallen kan er uitzonderlijk worden beslist om een combi voor de deur te posteren of zelfs in ‘close protection’ te voorzien. Mensen worden dan de klok rond bewaakt tot het gevaar geweken is of de persoon die de bedreigingen heeft geuit, opgepakt is’, klinkt het bij het crisiscentrum. Hoeveel landgenoten vorig jaar ‘close protection’ kregen en wie, wil en mag men niet zeggen.