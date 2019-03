Helemaal klaar voor Play-off 1 met Het Nieuwsblad

Vanavond is het zover en barst de strijd om Play-off 1 helemaal los. Mocht u er nog aan twijfelen: bij Het Nieuwsblad zit u op de eerste rij. Met een handleiding voor Play-off 1, een geüpdatete digitale voetbalgids en een overzicht van alle blessures en schorsingen. Met een wekelijkse terugblik op de mooiste acties naast het veld, analyses, spelersbeoordelingen en nog veel meer. Maar beginnen doen we bij het begin: met een vooruitblik op Play-off 1. “Als er één ploeg in staat is tot een remonte, dan wel Standard”.

•Uw handleiding voor Play-off 1: hoe word je nu kampioen? Hoeveelste moet je worden om Europees te spelen? Wanneer is een speler geschorst? Omdat we soms door de bomen het bos niet meer zien, zetten we nog eens enkele belangrijke regels en richtlijnen op een rijtje. (+)

• Onze digitale voetbalgids – die vorige zomer werd gelanceerd – kreeg na de reguliere competitie een heuse update. Wie schitterde het afgelopen seizoen en kreeg een betere quotering? Welke jongere brak door en heeft voortaan een eigen fiche? Hoelang nog ligt die ene sterspeler van je favoriete club ook weer onder contract? Kom het allemaal te weten in de vernieuwde digitale voetbalgids van Het Nieuwsblad.

• Een overzicht van alle blessures en schorsingen, dat constant geüpdatet wordt.

• De 5 strafste voetbalacties van de week: omdat de mooiste acties in het voetbal vaak niet op maar naast het veld plaatsvinden.

• Hoeveel punten heeft leider Genk precies nodig om in Play-off 1 zijn eerste plaats veilig te stellen?Wij rekenden het voor u uit. Als de Limburgers dit puntenaantal halen, is de rest eraan voor de moeite. (*)

• Onze voetbalredactie blikte alvast vooruit op Play-off 1. “Als er één ploeg in staat is tot een remonte, is het Standard”, klinkt het. (+)

• Van elke wedstrijd een ‘matchpack’, met de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden. Te beginnen met Standard-Antwerp.

• Wat als… Play-off 1 zou verlopen zoals de toppers in de reguliere competitie?

• Onze liniecoaches stelden het ultieme Dream Team van Play-off 1 samen. (+)

• … en volgens u wordt niet leider Genk, maar wel eerste achtervolger Club Brugge kampioen.

Dit vertelden de trainers op hun persconferenties:

Club Brugge-trainer Leko is de enige die titelambities openlijk durft uitspreken

Anderlecht-trainer Rutten ziet Club Brugge als de grote favoriet

AA Gent-trainer Thorup: “Iedereen kan van iedereen winnen”

Genk-trainer Clement: “Veel goesting in de spelersgroep”

Standard-trainer Preud’homme: “Niet noodzakelijk slecht dat er al duidelijkheid is over Marin”

Antwerp-trainer Bölöni waarschuwt voor Play-off 1: “Dat ze maar gewoon zwijgen en beter spelen”