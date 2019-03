Europese leiders beraden zich op 10 april nadat echtscheidingsakkoord opnieuw verworpen werd

LEES OOK. Brits Lagerhuis verwerpt Brexit-deal voor derde keer, premier May ontzet: “Wat wil dit parlement nog?”

“Gezien de verwerping van het terugtrekkingsakkoord in het House of Commons heb ik besloten om een Europese top te houden op 10 april”, zo tweette Tusk meteen nadat het Lagerhuis in Londen vrijdag voor een derde keer het akkoord over de boedelscheiding met de Europese Unie afwees.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit