Leden van beloftevolle Britse band verongelukken tijdens Amerikaanse tournee

Voir cette publication sur Instagram

It’s almost home time for the lads, US tour has gone swimmingly so far 💕💐 Got a hot sunset date with the Grand Canyon tonight ~ 🏜 shout out to our sister @saraxking ☀️ n thanks to @trevroc for exquisitely framing some of these 👌

Une publication partagée par HerMaar op de snelweg op goed honderd kilometer van Phoenix liep het mis. Het busje kon een aanrijding met een pick-up niet vermijden. Volgens de eerste berichten was die aan het spookrijden. Ook de bestuurder van de pick-up kwam om het leven. De politie moet de identiteit van de slachtoffers nog bevestigen.

Het duo van Her’s had mekaar in Liverpool op de universiteit leren kennen. Het was het hun tweede Amerikaanse tour, deze keer met 19 uitverkochte shows. In september stonden ze ook al in de Brusselse Botanique en op festival Leffingeleuren in Middelkerke. “Hun energie en hun talent heeft ons label gedefinieerd”, aldus platenmaatschappij Heist or Hit in een mededeling. “Als mensen waren ze warm, zacht en hilarisch grappig.”

Een paar dagen geleden zette BBC Music nog een video online van een akoestische sessie van de band. Video: YouTube

Ook de manager zal gemist worden. Trevor Engelbrekston laat een vrouw en een kind na.

Het is niet de eerste keer dat een veelbelovende band in de knop om het leven komt door een tragisch ongeluk. Het verhaal doet denken aan dat van de Engelse band Viola Beach. De vier leden stierven in een auto-ongeluk in Zweden in 2016 nadat ze botsten op een brug.