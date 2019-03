Welke Brexit-scenario’s liggen er nu nog op tafel?

Nu het Brexit-akkoord van premier Theresa May voor een derde keer verworpen is door het Britse Lagerhuis, lijkt de chaos compleet. Welke scenario’s liggen er nu nog op tafel?

1. Harde Brexit op 12 april

Londen heeft nu tot 12 april om een oplossing voor te stellen aan de Europese Unie. Anders verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU die dag zonder datum zonder deal. Die zogeheten ‘hard Brexit’ maakt zo zonder overgangsperiode een einde aan 46 jaar EU-lidmaatschap, gemeenschappelijke markt en douane-unie. Zowel de Britse als de Europese overheden bereidden zich de laatste weken steeds intensiever voor op dat scenario.

2. Lang uitstel van Brexit

De leiders van de EU lieten (bij hun goedkeuring voor een kort uitstel) ook de optie op een lang uitstel van de Brexit open. De voorwaarde daarvoor is wel dat de Britten komen met een significant nieuw voorstel om tot een akkoord te komen.

Premier May liet woensdag al noteren dat ze niet bereid is om die nieuwe onderhandelingen zelf te voeren, dus zou een nieuwe regeringsleider of zelfs een geheel nieuwe (Conservatieve) regering nodig zijn. Mogelijk interpreteren de EU-leiders dat als de “significante veranderingen” die ze eisen, omdat zo mogelijk de parameters voor onderhandelingen veranderen.

Een lang uitstel zou minstens tot eind 2019 moeten lopen, aldus de Europese Commissie. In dat geval moet het Verenigd Koninkrijk in mei deelnemen aan de Europese verkiezingen.

3. Verkiezingen

Een derde scenario omvat zelfs geheel nieuwe algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Dat kan een optie worden als het Lagerhuis en de Britse regering het in de komende dagen helemaal niet eens worden over de richting die nu gevolgd moet worden: maandag stemt het parlement namelijk opnieuw over enkele voorstellen - zoals een tweede referendum - die woensdag werden verworpen. Die stemming is echter niet bindend.

Enerzijds zou May dus zelf nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven om uit de impasse te raken, anderzijds kan het parlement een motie van wantrouwen tegen de premier goedkeuren en zo verkiezingen uitlokken.

4. Geen Brexit

Ook een scenario waarbij de Britten alsnog in de EU blijven, valt niet uit te sluiten. May is weliswaar uitgesproken tegenstander, maar het Europees Hof van Justitie besliste eerder dit jaar al dat het Verenigd Koninkrijk op eigen houtje kan beslissen om de hele Brexit af te blazen. Het heeft daarvoor de toestemming van de andere lidstaten dus niet nodig. Slechts een minderheid van de Britse parlementsleden is echter voorstander van dat scenario.