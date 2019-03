Waasland-Beveren bevestigt afscheid van keeper Davy Roef

Davy Roef zal volgend jaar niet meer tussen de palen staan voor Waasland-Beveren. De doelman speelde de afgelopen twee seizoenen voor geel-blauw op huurbasis. W-B bedong afgelopen zomer ook een aankoopoptie op de doelman, een stevige aankoopoptie weliswaar. Het bestuur van Waasland-Beveren wou heel ver gaan voor de doelman; alle records zouden worden verbroken. De transfersom, bedongen in het contract, zou een recordtransfersom zijn voor de club. Davy Roef en zijn entourage kozen echter voor een andere uitdaging.

“Het is met veel spijt in het hard dat Waasland-Beveren na het seizoen afscheid zal nemen van de goalie”, meldt de club. “Hij schonk ons, uiteraard samen met de rest van de ploeg, enkele hele mooie momenten. Voor hem persoonlijk volgde ook een eerste selectie voor de Belgische nationale ploeg. We staan er op om Davy te bedanken voor zijn tomeloze inzet. Veel succes in je verdere carrière!”

Davy Roef had ook nog een boodschap klaar voor alle geel-blauwe fans. “Ik wil graag alle supporters, bestuursleden, trainers, medespelers en medewerkers van Waasland-Beveren bedanken. Dankzij deze club heb ik het geloof in mijn kwaliteiten en mijn voetbalgeluk teruggevonden. Mijn beslissing om andere oorden te gaan opzoeken is een louter sportieve keuze; een keuze om een stap hogerop te zetten. Ik zal de club altijd in mijn hart blijven dragen en samen met de rest van de ploeg maken we nog iets moois van de play-offs. Bedankt, supporters!”