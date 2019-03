Twee mannen zaten 42 jaar onschuldig in de cel voor moord en moordpoging

Clifford Williams JR en zijn neef Nathan Myers waren nog jonkies toen ze werden gearresteerd voor moord en moordpoging. Nu zijn ze, na 42 jaar achter de tralies te hebben gezeten, vrijgelaten. Het openbaar ministerie heeft geoordeeld dat er onvoldoende bewijzen van schuld waren. De twee hebben altijd gezworen dat ze niets met de feiten te maken hadden.

Het minimumloon in de VS bedroeg 2,30 dollar per uur, Jimmy Cartner had net de presidentsverkiezingen gewonnen en de film Rocky speelde in de zalen. Zo lang is het geleden dat Clifford Williams JR en zijn neef Nathan Myers vrije burgers waren. Sinds 1976 zaten ze in de dodencel, te wachten op hun terechtstelling die er nooit gekomen is.

Jeannette Williams werd op 2 mei 1976 in haar appartement in het Amerikaanse Jacksonville doodgeschoten. Ook Nina Marshal, die hij haar sliep, werd neergeschoten maar overleefde het. Zij beschreef de daders als twee mannen die de kamer binnenkwamen en onmiddellijk het vuur openden. Ze identificeerde Clifford Williams Jr. en Myers als de daders. De twee neven werden opgepakt en opgesloten. Ook al schreeuwden ze hun onschuld uit.

De twee neven werden veroordeeld tot de doodstraf en zaten exact 42 jaar achter de tralies. Tot ze nu werden vrijgelaten. Een beetje onverwacht. Een speciaal opgerichte politiecel onderzoek oude dossiers waarover altijd twijfel is blijven bestaan. Zoals de moord op Williams en Marshal. Williams (intussen 76) en Myers (pas 63 geworden) zijn nu vrijgelaten bij gebrek aan harde bewijzen.

“Mijn moeder stierf terwijl ik in de dodencel zat,” zei Williams na zijn vrijlating. “Op dit moment voel ik me gezegend, weet je, omdat ik me onder vrienden voel,” zei Myers. “Ik ben niet verbitterd vanwege wat er met me is gebeurd, omdat de Heer mij tot een man heeft gemaakt. Ik was een kind toen ik in de gevangenis kwam. Ik groeide op in mijn eentje, dus nu begrijp ik wat een man doet.”

Een ten onrechte veroordeeld persoon die later onschuldig wordt bevonden, heeft recht op compensatie. De wet van Florida voorziet 50.000 dollar per jaar met een maximum van 2 miljoen dollar. Op voorwaarde dat de beklaagden geen eerdere veroordelingen opliepen. Dat wordt nu nog onderzocht.

En de echte dader? Toen de twee neven in de cel zaten, heeft een kennis van hen zich gemeld bij de politie om de feiten op te biechten. Maar hij werd zelfs niet verhoord. De man is intussen overleden.