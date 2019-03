Steven Defour: “Ik heb voor een groot deel mezelf naar de vaantjes geholpen”

Acht weken lang nodigt Eric Goens bekende mensen uit de Belgische voetbalwereld uit in zijn ‘Kantine’. In het prachtige authentieke kader van voetbalclub Rapide Wezemaal bijt Steven Defour de spits af. De vroegere Rode Duivel en middenvelder van Burnley spreekt openhartig over de mooie hoofdstukken uit zijn carrière, maar ook over de mindere. Zijn talrijke blessures, zijn controversiële transfers, zijn periodes bij Genk, Standard, Porto, Anderlecht en Burnley. Maar het gaat over meer dan voetbal alleen. De zo gesloten Steven Defour zet de deur op een kier en laat in zijn ziel kijken over de moeilijkste onderwerpen, zoals zijn recent overleden vader, of zijn omstreden televisie-optreden in ‘The Sky is the Limit’.