Bende gps- en airbagdieven neemt bus of trein om op rooftocht te gaan

De regio Leuven wordt al een tijd geteisterd door een plaag van gps- en airbagdiefstallen uit auto’s. Sinds vorig jaar werden al 221 feiten geregistreerd. Opvallend, zo wees onderzoek uit, is dat de daders zich meestal met huurwagens of het openbaar vervoer verplaatsen. Ze slaan ook nooit in het weekend toe.

Begin dit jaar leek het of de bende haar werkterrein had verplaatst. Maar intussen zijn al opnieuw 35 auto’s opengebroken om gps en/of airbags te stelen. De dader gaan daarbij vaak driest te werk en richten grote schade aan.

“Het is opvallend dat het overgrote deel van de gps- en airbagdiefstallen wordt gepleegd in de politiezones Voer En Dijle (Tervuren, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg), Herent-Kortenberg en Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen. Deze zones grenzen aan het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde dat ook geconfronteerd wordt met dit fenomeen”, zegt het Leuvense parket.

Uit onderzoek is intussen gebleken dat de diefstallen ’s avonds of ’s nachts gebeuren en op weekdagen. Er zijn amper feiten geregistreerd in het weekend. De daders slaan een ruitje van een auto in of gebruiken een ‘keyless systeem’ waarbij geen braak wordt gepleegd.

Vooral BMW’s worden geviseerd

Ze gaan aan de haal met ingebouwde navigatiesystemen en airbags maar soms ook met het stuur van de auto. De merken die het meest getroffen worden zijn BMW, Mercedes, Volkswagen en Skoda.

“De jonge daders verplaatsen zich met huurwagens of met het openbaar vervoer. Ze nemen de laatste trein of bus, plegen diefstallen en keren met de eerste bus of trein terug. De buit wordt verstopt en later opgehaald door mededaders”, zegt het parket nog.

De politie vraagt om elke verdachte gedraging rond geparkeerde auto’s tijdens de nacht te melden en aandacht te hebben voor traag rijdende auto’s met buitenlandse nummerplaten die op verkenning kunnen zijn of verstopte buit komen ophalen. De daders zouden meestal met twee op pad zijn en zouden erg jong zijn.